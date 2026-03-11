Felicitas Woll findet Krimis schauspielerisch wenig reizvoll

Sie arbeiten seit bald 30 Jahren als Schauspielerin. Für viele bleiben Sie aber auf ewig Lolle aus «Berlin, Berlin». Nervt Sie das?

Felicitas Woll: Es nervt mich überhaupt nicht. Ich habe durch diese Figur so viele Möglichkeiten bekommen, mich weiterzuentwickeln in diesem Beruf. Und es ist immer noch so, dass die Zuschauer von damals mir schreiben. Dankbar sind, sich freuen, diese Figur lieben und heute mit ihren eigenen Kindern die Serie immer wieder schauen. Was ich durch diese Figur an Rückmeldung bekommen habe, ist unbeschreiblich und macht mich auf ewig dankbar und glücklich. Es passiert heute manchmal noch, dass ich im Supermarkt bin und jemand sagt: Hi Lolle!