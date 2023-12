Felicity Huffman spricht über ihre Rolle im College-Aufnahmeskandal

«Ich hatte das Gefühl, dass ich eine schlechte Mutter wäre, wenn ich es nicht tun würde»

«Nach einem Jahr begann er zu sagen: ‹Ihre Tochter wird an keinem der Colleges angenommen werden, die sie besuchen möchte.› Und so habe ich ihm geglaubt», erklärt sie ihre Entscheidung. Das Bestechungsgeld zu zahlen, schien ihr damals die einzige Möglichkeit zu sein, ihrer Tochter «eine Chance auf eine Zukunft zu geben.» Weiter sagt sie: «Ich hatte das Gefühl, dass ich eine schlechte Mutter wäre, wenn ich es nicht tun würde. Also habe ich es getan.» Auf dem Weg zu der Prüfung plagte die Schauspielerin das schlechte Gewissen, erinnert sie sich: «Ich dachte die ganze Zeit ‹Dreh um, dreh einfach um›, aber zu meiner Schande habe ich es nicht getan.»