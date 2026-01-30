Felipe und Letizia werden bei Trauerfeier nach Zugunglück emotional

Emotionale Trauerfeier – auch für Letizia und Felipe

Laut dem spanischen Magazin «Hola!» war die Atmosphäre in der Sporthalle geprägt von «Andacht und Respekt». Besonders bewegend: In der ersten Reihe stand das Foto von Natividad de la Torre, einem der Opfer. Sie war mit ihrem Sohn und drei Enkelkindern auf dem Rückweg von einem Musical–Besuch in Madrid, als sich das Unglück ereignete. Während ihre Familie überlebte, bezahlte Natividad die Reise mit ihrem Leben.