Felix Baumgartner: Ursache für Absturz steht fest

Felix Baumgartner wurde vor allem durch einen aufsehenerregenden Stratosphärensprung weltberühmt. Dem gebürtigen Salzburger gelang es im Jahr 2012 im freien Fall aus rund 39.000 Metern Höhe die Schallmauer zu durchbrechen. Baumgartner war am 17. Juli an der italienischen Adriaküste mit seinem Paraglider abgestürzt. Zunächst war vermutet worden, Baumgartner habe in der Luft einen Herzinfarkt oder Schwächeanfall erlitten, womöglich das Bewusstsein verloren und dadurch die Kontrolle verloren. Iannella teilte der «Bild» Ende Juli dann mit: «Baumgartner starb beim Aufprall, die Wirbelsäule brach im unteren Bereich des Rückens und das Rückenmark wurde geschädigt.»