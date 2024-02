Felix von Jascheroff: «Froh, nicht mehr Kims Gelaber zu hören»

Felix von Jascheroff (41) wird in der aktuellen Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» kein Dschungelkönig mehr. Am Mittwoch musste er das Dschungelcamp als nächster verlassen. Der «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»–Schauspieler erzählt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, dass er sich im TV nicht verstellt habe und froh sei, endlich Kim Virginas «Gelaber» nicht mehr ertragen zu müssen.