Felix von Jascheroff möchte Dschungelkrone für «GZSZ»-Familie holen

Wenn am 19. Januar wieder der TV–Dschungel ruft, ist auch Felix von Jascheroff (41) dabei. Der «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»–Star ist offenbar schon voller Vorfreude und kündigt an, dass er sich in der neuen «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»–Staffel die Dschungelkrone für seine Familie von der RTL–Daily sichern möchte.