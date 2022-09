Wie einige andere Paare gehören Jack und Alice zu den glücklichen Auserwählten, die in der «Victory»-Siedlung leben. Die in einer Wüste errichtete Gemeinde wirkt nicht nur stilistisch in den 50er-Jahren angesiedelt. Auch die Geschlechterrollen erinnern an diese Zeit. Die Männer arbeiten, die Frauen kümmern sich derweil um den Haushalt. Jack und die anderen Ehemänner fahren jeden Tag in die Victory-Projektzentrale fernab der Gemeindegrenzen und arbeiten dort an der «Entwicklung progressiver Materialien». Das sagen sie zumindest ihren Frauen. Denn was sie dort genau tun, um Ehefrauen und Familien ein Leben in Komfort und Luxus zu ermöglichen, ist streng geheim.