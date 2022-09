Ferfried «Foffi» Prinz von Hohenzollern ist tot

Seine Liaison mit Tatjana Gsell

Aufmerksamkeit in den Medien erhielt er jedoch vor allem durch seine Beziehung mit Reality-TV-Star Tatjana Gsell (51) im Jahr 2004, obwohl der Prinz damals noch in dritter Ehe verheiratet war. Ihre Liaison war für die Öffentlichkeit offenbar so interessant, dass sich der Sender RTLzwei dazu entschied, mit «Tatjana & Foffi - Aschenputtel wird Prinzessin» (2006) eine vierteilige Doku-Soap über das Paar auszustrahlen. Ihre Beziehung ging jedoch wieder in die Brüche.