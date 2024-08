Ferien auf Mallorca: Spanische Königsfamilie besucht Fischrestaurant

Die Familie teilte sich in den vergangenen Tagen auf. So waren zunächst Leonor und Sofía in Paris, um die spanischen Athleten bei den Olympischen Spielen anzufeuern, dann folgte Letizia. Wie die «Mallorca–Zeitung» berichtete, soll Felipe angeblich in den nächsten Tagen in die französische Hauptstadt fliegen. Seine Mutter Sophia könnte dann bei der Abschlusszeremonie zugegen sein. Aber auch in Spanien nehmen die Royals trotz Ferien offizielle Pflichten wahr. So verlieh Felipe gerade die Trophäen bei der Segelregatta in Palma.