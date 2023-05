Den Urlaub im Ferienhaus statt im Hotel zu verbringen, bietet viele Vorteile. Vor allem in touristisch stark frequentierten Regionen schneiden Ferienhäuser vergleichsweise oft deutlich günstiger ab. Ausserdem erwarten Urlauber mehr Platz, Unabhängigkeit und Gemütlichkeit. «Ferienhäuser bieten ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, was gerade in dieser Zeit der steigenden Preise bei den Deutschen gut ankommt», erklärt Wolfgang Pagl, Director Vacation Rentals bei FeWo-direkt.