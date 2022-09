Ferienhäuser und -wohnungen: Das private Urlaubsdomizil bleibt populär

Diese Grundausstattung erwarten Urlauber

Was sich dabei nicht verändert hat, sind die Basics, die Urlauberinnen und Urlauber in einer Ferienunterkunft erwarten. Ein Kühlschrank, eine Kochzelle mit Herd und Backofen, ein Duschbad sowie ein Parkplatz gehör(t)en damals wie heute zur Grundausstattung. Mittlerweile unverzichtbar sind WLAN - und erstaunlicherweise eine Kaffeemaschine. So geben 42 Prozent der deutschen Ferienhausurlauber in einer aktuellen Umfrage von FeWo-direkt an, dass ihnen der morgendliche Kaffee in der Ferienwohnung wichtiger ist als ein Fernseher (30 Prozent) oder eine Waschmaschine (29 Prozent).