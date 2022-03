Fernanda Brandao verrät das Geschlecht ihres Babys

Sie und ihr Verlobter Roman Weber, Stiefsohn des verstorbenen Menschenrechtlers Rüdiger Nehberg, können es demnach kaum erwarten, ihr «Babygirl endlich kennenzulernen und in den Armen zu halten». Weiter schwärmt die Sängerin nur so von ihrer «entspannten» Schwangerschaft. In den letzten Monaten würden sie lediglich «Wassereinlagerungen und kleine typische Beschwerden» plagen.