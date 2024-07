«Fernseher anschreien»: So will Taylor Swift die US-Athleten anfeuern

Dass die Sängerin nicht nur über eine grosse Affinität zur Musik, sondern auch zum Sport verfügt, lässt sich nicht nur an ihrer derzeitigen Beziehung mit dem American–Football–Spieler Travis Kelce (34) ablesen. In einem Interview mit dem «Time Magazine» verriet Swift, dass sie zur Vorbereitung ihrer Tour jeden Tag auf dem Laufband ihre komplette (rund dreistündige) Set–List durchgesungen habe. Dazu sagte sie: «Ich wollte es in meinen Knochen haben. Ich wollte so durchtrainiert sein, dass ich mit den Fans albern sein konnte, ohne den Faden zu verlieren».