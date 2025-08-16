Fernsehpionier Rainer Holbe verstorben

Holbes Karriere begann in den späten 1960er–Jahren, als das Fernsehen noch in den Kinderschuhen steckte. Seinen grossen Durchbruch erlebte Holbe mit der ZDF–Musiksendung «Starparade», die von 1968 bis 1980 ausgestrahlt wurde. Zwölf Jahre lang führte er durch die Show, die sich zu einem der grössten Quotenhits des Zweiten Deutschen Fernsehens entwickelte. Stars wie Barry Manilow, Abba, Neil Diamond und Frank Sinatra gaben sich bei Holbe die Ehre.