«Bully ist eine Institution»

«Michael Bully Herbig ist für mich der ungekrönte König der deutschen Fernseh–Unterhaltung. Eine jugendliche Legende», wird Daniel Rosemann (43), Sat.1– und ProSieben–Senderchef und Vorsitzender des Stifterkreises in diesem Jahr in der Mitteilung zitiert. «Nahezu kein anderer Künstler hat in so vielen so unterschiedlichen Genres Massstäbe setzen können.»