Fernweh: Die besten Reiseziele im April

Darüber hinaus ist Phuket für sein kulturelles Erbe bekannt, das sich in zahlreichen Tempeln, Schreinen und chinesisch–portugiesischen Gebäuden in der Altstadt widerspiegelt. Die lokale Küche spiegelt die Vielfalt Thailands wider und bietet von frischen Meeresfrüchten bis hin zu traditionellen thailändischen Gerichten eine breite Palette an kulinarischen Genüssen. In den April fällt auch das thailändische Neujahrsfest Songkran (13.–15. April), das auf Phuket mit verschiedenen kulturellen Veranstaltungen und Festlichkeiten gefeiert wird, die den Besuchern einen tiefen Einblick in die lokale Kultur und Tradition bieten.