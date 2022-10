Fest für Dracula und seinen Schöpfer: Dublin feiert rund um Halloween

Weitere Highlights in Dublin

Auch abseits des Festivals gibt es in der irischen Hauptstadt einiges zu sehen. Zu den Highlights der Stadt gehört definitiv das berühmte Viertel Temple Bar. Es liegt im Zentrum von Dublin und zeichnet sich durch seine kopfsteingepflasterten Gassen und alten Häuser aus. Hier reiht sich ein Pub an das nächste. Während sich nachts zahlreiche Menschen in den Strassen tummeln, geht es tagsüber ruhiger zu. Vor allem die gleichnamige Bar, deren Fassade in einem leuchtenden Rot bemalt ist, ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Hier kostet ein Pint Bier zwar etwas mehr, dafür überzeugt das urige Ambiente allemal.