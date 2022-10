Lichtkunstwerke als optimistische Zukunftsvision

Das diesjährige Motto des «Festival of Lights» lautet «Vision of our Future» und soll das Gefühl von Hoffnung und Zuversicht zum Ausdruck bringen, das Kunst und Kultur auch in schwierigen Zeiten vermitteln können. So sollen die Lichtkunstwerke ein zuversichtliches Bild einer intakten, vielfältigen und farbenfrohen Welt zeichnen.