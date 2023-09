Festivalgefühl für zuhause: Das Lollapalooza in Berlin im Livestream

Im Livestream hautnah dabei sein

Wer kein Ticket für das Konzert–Event am 9. und 10. September ergattert hat oder das heimische Sofa bevorzugt, kann auch in diesem Jahr trotzdem wieder hautnah dabei sein. Die Telekom überträgt live aus dem Olympiastadion und Olympiapark bei Magenta TV oder im kostenlosen Livestream auf MagentaMusik sowie auf Facebook und X (ehemals Twitter). Auf TikTok erwarten die Fans zudem weitere Highlights. In ihrer «Creator–Show» präsentieren die TV–Moderatoren Aminata Belli (31) und Riccardo Simonetti (30) exklusive Interviews mit Musikern und Backstage–Eindrücke.