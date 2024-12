Festlich und elegant: So gelingt das Weihnachts-Outfit

Alle Zeichen stehen auf Rot

Die Trendfarbe Burgunder ist eine sichere Wahl für das Weihnachtsfest. Hochwertige Pullover in dem dunklen Rotton schaffen eine stylische und gemütliche Basis für den festlichen Look. Wer es heller mag, greift zu kirschroten Teilen – eine auffälligere und ebenso angesagte Option, wie auch «Vogue» weiss. Als klassische Kombination für Pulli oder Longsleeve empfiehlt sich eine schlichte Hose mit geradem Bein. Für eine elegante Note bietet sich stattdessen ein langer Strick– oder knielanger Satinrock an. Auch fliessende Kleider machen sich gut an Weihnachten. Ein Taillengürtel wertet das Outfit optisch auf.