Festliche Maniküre: Die schönsten Naildesigns für Weihnachten

Einfaches Zuckerstangen–Design

Zuckerstangen schmücken an den Feiertagen nicht nur den Weihnachtsbaum, sondern machen sich auch auf den Nägeln gut. Zum Fest verwandeln sich klassische French Tips in die minzige Süssigkeit. Dafür benötigen Nail–Art–Neulinge nicht viel: Zunächst wird der Nagel in einem Nudeton oder mit Klarlack lackiert. Danach wird mit einem dünnen Nagelpinsel aus der Drogerie der Bogen für den French Tip gezogen. Der Bereich wird im Anschluss mit schrägen und abwechselnden roten und weissen Streifen gefüllt. Als Akzentnagel kann die Zuckerstange an der Seite eines Nagels nach unten weitergeführt werden. Weihnachtsfeeling entsteht auch mithilfe eines Effektlacks mit weissen Partikeln, der über das Design aufgetragen wird und Schneeflocken imitiert.