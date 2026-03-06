Festnahme von Britney Spears: Hatte sie Drogen und Alkohol im Blut?

Nach der Festnahme von Popstar Britney Spears (44) in Südkalifornien kommen weitere Details ans Licht. Die Sängerin wurde wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer in Gewahrsam genommen. US–Medien berichten nun, dass die 44–Jährige eine «Kombination aus Alkohol und Drogen» im Blut gehabt haben könnte.
Spears wurde am Mittwochabend von der Polizei angehalten. Die Einsatzzentrale hatte laut «Los Angeles Times» Meldungen erhalten, dass sie mit ihrem Auto «unregelmässig und mit hoher Geschwindigkeit» gefahren sei. Die Zeitung berichtet weiter unter Berufung auf Angaben der Polizei, dass Spears allein im Auto war. Nach einer Reihe von Alkoholtests wurde die Sängerin am frühen Donnerstagmorgen festgenommen und wenige Stunden später wieder freigelassen.
Zuvor soll ihr Blut abgenommen worden sein. In ihrem von der Polizei beschlagnahmten Wagen sei eine Substanz gefunden worden, schreibt die Zeitung. Die Sängerin muss Berichten zufolge am 4. Mai in Ventura vor Gericht erscheinen.
Sprecher von Britney Spears äussert sich
«Dies war ein bedauerlicher Vorfall, der völlig unentschuldbar ist», erklärte ein Sprecher von Britney Spears am Donnerstagmorgen laut der «Times». «Britney wird die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten. Hoffentlich ist dies der erste Schritt zu einer längst überfälligen Veränderung, die in Britneys Leben stattfinden muss. Hoffentlich bekommt sie in dieser schwierigen Zeit die Unterstützung, die sie braucht.»
Weiter hiess es in dem Statement: «Ihre Söhne werden Zeit mit ihr verbringen. Ihre Angehörigen werden einen längst überfälligen Plan ausarbeiten, um ihr zu Wohlbefinden und Erfolg zu verhelfen.» Britney Spears hat zwei Söhne – Preston (20) und Jayden (19) – mit ihrem Ex–Mann Kevin Federline (47), mit dem sie zwischen 2004 und 2007 verheiratet war.