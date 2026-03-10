Fettabsaugung und Goldbrezel: Das steckt 2026 in den Oscar-Goodie-Bags

Den Geschenkekorb hat wie schon in den letzten Jahren das Marketing–Unternehmen Distinctive Assets zusammengestellt. Es handelt sich dabei übrigens um einen inoffiziellen Trostpreis. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die den Oscar vergibt, hat damit nichts zu tun. Die beteiligten Unternehmen nehmen viel Geld in die Hand, um in den Goodie–Bags zu landen.