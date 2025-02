Fettabsaugung und mehr: Das steckt 2025 in den Oscar-Goodie-Bags

Inhalt mit sechsstelligem Wert

Traditionell stellt das in Los Angeles ansässige Entertainment–Marketing–Unternehmen Distinctive Assets die «Everyone Wins»–Geschenktüten für die Nominierten zusammen, die bei den Oscars in den Kategorien beste Schauspieler und Regisseure antreten. In diesem Jahr sind das unter anderem Adrien Brody, Demi Moore, Zoe Saldaña, Cynthia Erivo und Kieran Culkin. Berichten zufolge haben die prall gefüllten Goodie Bags in diesem Jahr einen Wert im sechsstelligen Bereich.