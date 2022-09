Feuer an Bord: Cathy Hummels erlebt Horrorflug

Zu Hause angekommen, bedankte sie sich für die Anteilnahme an ihrem Erlebnis. «Danke für eure Nachrichten», schrieb sie in einer weiteren Story und fügte hinzu: «Surreal. Wie in einem Film. Mein schlimmster Alptraum... Aber: Wir haben alle überlebt. Ich bin zwar geschockt und ungläubig, aber wie nach dem Vorfall in Thailand habe ich die Worte meiner Therapeutin im Kopf: ‹Cathy sei dankbar, dass du noch da bist und heil bist.›» Dankbar sei sie - dafür, dass sie noch am Leben sei und ihren Sohn in die Arme schliessen könne. Sie frage sich aber dennoch: «Was will mir das Schicksal sagen? Überfall in Thailand und jetzt Notlandung wegen Feuer an Bord!»