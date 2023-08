Feuer auf Hawaii: König Charles III. betet für die Opfer

König Charles III. (74) spricht den Hinterbliebenen der Opfer der Feuerkatastrophe im US-Bundesstaat Hawaii sein Mitgefühl aus. «Meine Frau und ich waren zutiefst entsetzt, als wir von den Waldbränden hörten, die derzeit auf Maui, Hawaii, wüten», schrieb er in einem offenen Brief an US-Präsident Joe Biden (80).