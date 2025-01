Feuer in Kalifornien: Halle Berry spendet «gesamten Kleiderschrank»

Durch die verheerenden Waldbrände in Südkalifornien haben Tausende Menschen ihre Häuser verloren und stehen vor dem Nichts. Doch die Gemeinschaft, darunter auch zahlreiche Prominente, hält zusammen: Nachdem Schauspielstar Sharon Stone (66) am Donnerstag appelliert hatte, Kleidung, die an bedürftige Menschen weitergegeben werden kann, an das Geschäft «Coop» in L.A. zu spenden, tut Schauspielerin Halle Berry (58) es ihr nun gleich.