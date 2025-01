Feuer in Kalifornien: Zooey Deschanel trauert um zerstörtes Elternhaus

Schauspielerin ist dankbar für zahlreiche Hilfe

Deschanels langjähriges Zuhause ist eines von mehr als 12.300 Häusern, die durch die verheerenden Brände in Kalifornien zerstört wurde. So führte die Schauspielerin aus: «Ich weiss, dass wir nicht allein sind. Zusammen mit einem anderen schönen Viertel in L.A., Altadena, sind die Strassen meiner Kindheit in Pacific Palisades, wie wir sie kannten, so gut wie ausgelöscht. So viele Menschen haben so viel verloren.» Weiter bedankte sie sich bei allen Helferinnen und Helfern und nannte die Feuerwehrleute ihre «wahren Helden».