Feuer-Inferno in L.A.: Stars berichten vom Verlust ihres Zuhauses

«Dem Erdboden gleichgemacht»

In einem Instagram–Beitrag, in dem die apokalyptischen Zustände vor Ort gezeigt werden, trauert auch Schauspielerin Mandy Moore (40) um ihre Wohngegend: «Ich bin schockiert und fühle mich taub für all das, was so viele verloren haben, einschliesslich meiner Familie. Die Schule meiner Kinder ist weg. Unsere Lieblingsrestaurants, dem Erdboden gleichgemacht. Auch so viele Freunde und Angehörige haben alles verloren.»