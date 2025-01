Feuer-Inferno in L.A.: Stars wie Anthony Hopkins verlieren Zuhause

Auch am Donnerstag (9. Januar) wüten in der US–Metropole Los Angeles an mehreren Stellen Feuersbrünste, darunter auch im Nobel–Wohnviertel Pacific Palisades. Schon am Donnerstagmorgen war bekannt geworden, dass Häuser und Villen von Berühmtheiten wie Billy Crystal (76) oder Paris Hilton (43) durch die verheerenden Brände zerstört worden seien. Und auch weitere Stars hat es getroffen.