Feuerkatastrophe: Beyoncés Stiftung spendet 2,5 Millionen Dollar

Auch viele Stars unterstützen angesichts der Katastrophe. So hat Schauspielerin Eva Longoria (49) gerade verkündet, dass sie 50.000 Dollar an die Organisation «This Is About Humanity» spenden will, um die von den Bränden betroffenen Mitarbeiter an vorderster Front zu unterstützen. Prinz Harry (40) und seine Frau Herzogin Meghan (43) besuchten eine Lebensmittel–Ausgabe und baten über ihre Archewell Foundation um materielle Spenden.