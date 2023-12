Feuerwerkskörper: Funkelndes Silvester ohne Krach

Lichtprojektionen

Einige Menschen schauen mittlerweile zum Jahreswechsel ohnehin lieber nur in den Himmel, statt selbst auf die Knallerei zu setzen. Einfache Lichtprojektionen lassen sich bereits auf dem eigenen Grundstück im Freien installieren oder sorgen in der Wohnung für festliche Stimmung. In Alpenregionen, an Küsten oder in grösseren Städten werden zudem immer häufiger Lasershows angeboten, die das neue Jahr stimmungsvoll begrüssen. Diese Licht–Shows bieten beeindruckende visuelle Effekte, die den Himmel in allen Farben erleuchten lassen, ohne die Umwelt zu belasten oder Tiere zu verschrecken.