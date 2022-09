In der Serie «Ted Lasso» vom Streamingdienst Apple TV+ coacht die von Jason Sudeikis (47) gespielte Titelfigur den Profiklub AFC Richmond. Ohne vormalige Trainererfahrung im Fussball tritt der US-Amerikaner Lasso den Job in England an. Die Erfolgsserie wurde bereits mit elf Emmys und zahlreichen weiteren Fernsehpreisen ausgezeichnet.