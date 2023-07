FIFA Frauen-WM 2023: Auftaktspiel des DFB-Teams im Free-TV und Stream

Die weiteren Gruppenspiele der DFB-Frauen

In der Gruppe H treffen die deutschen Spielerinnen zudem auf Kolumbien und Südkorea. Das Match gegen Kolumbien in Sydney ist am 30. Juli ab 11:30 Uhr im Ersten zu sehen. Gegen Südkorea müssen die DFB-Frauen am 3. August ab 12:00 Uhr mittags in Brisbane ran. Hier übernimmt wieder das ZDF, das in der Gruppenphase insgesamt 25 Partien zeigt.