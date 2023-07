Am Donnerstagvormittag um 9:00 Uhr beginnt die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2023. Die neuseeländischen Gastgeberinnen empfangen zum ersten Spiel in Auckland Norwegen. Drei Stunden später ist auch das zweite Gastgeberland dran: Um 12:00 Uhr spielt Australien in Sydney gegen Irland. So sind Fans trotz der Zeitverschiebung live per TV oder Stream beim Eröffnungsspiel dabei.