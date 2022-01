«Fight Club»-Autor: China-Ende ist näher am Roman als der Kinofilm

Für die über 20 Jahre verspätete Veröffentlichung von «Fight Club» in China wurde mal eben das gesamte Ende des Kultfilms aus den 90er Jahren zensiert. Eigentlich endet der nihilistische Film von David Fincher (59) mit der Zerstörung des Finanzdistrikts. In China wurde auf der Streamingplattform Tencent Video dieser finale Stinkefinger an den Kapitalismus hingegen durch eine Texttafel ersetzt. Die besagt laut «Collider», dass die Polizei noch rechtzeitig alle Verbrecher verhaften konnte und die Hauptfigur in eine psychiatrische Einrichtung gesteckt wurde. The End...