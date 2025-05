Filigran oder lässig? Das macht die Sandalen-Trends des Sommers aus

Das Beste an der Sandale? Sie passt zu fast allem und verleiht jedem Look eine moderne, edgy Note. «Tragen Sie sie zu luftigen Kleidern und Kaftanen für einen Strandurlaub oder zu weiten Leinenhosen und Jeans für einen Tag in der Stadt», rät Martini. «Ihr minimalistisches, fast nacktes Design verleiht jedem Look eine dezente Eleganz.»