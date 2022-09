Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt der ehemalige «Bachelorette»-Kandidat, warum er erneut an einem Dating-Format teilnimmt, warum es ihm schwerfällt, eine Frau kennenzulernen und was seine Traumfrau mitbringen muss. Zudem verrät der amtierende Dschungelkönig, warum er sich auf die kommende Dschungelcamp-Staffel freut und was er den künftigen Campern als Tipps mit auf den Weg gibt.