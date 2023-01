Filip Pavlovic: So war sein Jahr als Dschungelkönig

Der Dschungelkönig widmete sich vor allem seiner TV-Karriere. So war er am 10. April in der Sendung «Grill den Henssler» zu sehen. Zum Start der 16. Staffel trat er mit Anouschka Renzi (58) und Harald Glööckler (57) im grossen Dschungel-Special gegen den TV-Koch Steffen Henssler (50) an.