Neue Fotos von Cameron Diaz und Body Double

Wie das Magazin «Page Six» berichtet, kehrte Cameron Diaz am gestrigen Montag (17.4.) wieder an das Set von «Back in Action» zurück, um die Dreharbeiten ohne ihren Filmpartner fortzusetzen. Fotos zeigen den «Charlie's Angels»-Star mit ihrer jungen Kollegin McKenna Roberts (15) und dem Double gemeinsam an einem der Drehorte.