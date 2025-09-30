Film über Olivia Jones: Diese Promis kamen zur Premiere in Hamburg

Natürlich waren auch die weiteren Stars der ZDF–Produktion, die von Jones' Jugend bis hin zum Aufstieg in der schillernden Hamburger Dragszene handelt, vor Ort. Auf Fotos von der Veranstaltung posiert Jones gemeinsam mit «Olivia»–Regisseur Till Endemann und den beiden Schauspielern, die sie in dem Streifen verkörpern: Die erwachsene Version wird im Film von Johannes Hegemann gespielt, der 13–jährige Arian Wegener mimt derweil den jungen Oliver Knöbel, wie die Travestie–Kultfigur mit bürgerlichem Namen heisst.