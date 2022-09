Filmfest in Venedig: Cate Blanchett strahlt in besonderem Blumen-Look

Cate Blanchett (53) erschien am vergangenen Donnerstag zur Premiere ihres Films «Tár», der am zweiten Tag der Filmfestspiele von Venedig gezeigt wurde. Dabei zog die australisch-US-amerikanische Schauspielerin mit ihrem Look alle Blicke auf sich. Die 53-Jährige trug ein Samt-Ensemble in Schwarz mit ärmellosem Korsett-Oberteil und einer Hose mit weitem Bein. Das Oberteil betonte nicht nur die schmale Taille der Schauspielerin, sondern wurde mit einem kunstvollen Blumenbesatz am Dekolleté zum Hingucker.