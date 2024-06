Filmfest München: Isabelle Huppert und De-Niro-Film an der Isar

Kurz vor dem Start des diesjährigen Filmfests München stehen weitere hochkarätige Stars und Filmbeiträge fest. So wird die französische Kino–Legende Isabelle Huppert (71) an der Isar zugegen sein, um ihr neues Werk «Madame Sidonie in Japan» vorzustellen. Das hat der Majestic–Filmverleih am Dienstag (18. Juni) bekannt gegeben. Daneben feiert auch ein spannender neuer Film mit Altstar Robert De Niro (80) auf dem Festival Deutschlandpremiere.