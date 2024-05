Filmfestival in Cannes endet: Diese Momente bleiben in Erinnerung

Diese Auftritte boten Gesprächsstoff

Für Aufsehen sorgte auch Kelly Rowland (43), die auf der Treppe zum Lumière–Theater einen Disput mit einer Security–Frau hatte. Die Szene ging am 21. Mai viral. Bei der Premiere von «Marcello Mio» ging die ehemalige «Destiny's Child»–Darstellerin gerade die Stufe hinauf, als die Frau versuchte, sie weiterzuleiten. Die beiden gerieten in einen Wortwechsel, der auf Video festgehalten wurde. «Die Frau weiss, was passiert ist. Ich weiss, was passiert ist», sagte die Sängerin später. «Ich habe Grenzen, und ich stehe zu diesen Grenzen, und das ist alles.» Andere Frauen auf diesem Teppich, «die nicht ganz so aussahen wie ich» seien weder beschimpft noch weitergeschubst worden.