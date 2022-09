Olivia Wilde (38) und Harry Styles (28) haben ihr Red-Carpet-Debüt bei den Filmfestspielen in Venedig gefeiert. Das Paar, das bereits seit Monaten liiert ist, erschien am Montag anlässlich der Filmpremiere von «Don't Worry Darling», bei dem Wilde Regie führte sowie eine Nebenrolle spielte. Styles hatte in dem Mysterythriller die Hauptrolle inne.