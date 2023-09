Filmfestival Venedig: Gewinner Giorgos Lanthimos preist Emma Stone

Weitere Preise für Dramen über Geflüchtete

Den silbernen Löwen für die beste Regie erhielt der Italiener Matteo Garrone (54) für «lo capitano» über zwei Geflüchtete aus dem Senegal. Der grosse Preis der Jury ging an den japanischen Regisseur Ryusuke Hamaguchi (44) für seinen Film «Evil Does Not Exist».