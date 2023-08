Filmfestspiele Venedig: Wer kommt, wer darf hoffen?

Doch 2023 werden aufgrund des Streiks der Schauspielergewerkschaft SAG–AFTRA deutlich weniger prominente Darstellerinnen und Darsteller aus US–Produktionen am Lido erwartet. So sollte ursprünglich die Tennis–Romanze «Challengers» mit Zendaya (26) in der Hauptrolle das renommierte Festival am 30. August eröffnen. Doch der Film von «Call Me by Your Name»–Regisseur Luca Guadagnino (52) ist auf das kommende Jahr verschoben worden und fehlt daher leider auch in Venedig.