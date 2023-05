Die Rekorde unter den Standing Ovations

Filmfestspiele von Cannes: Diese Filme bekamen den längsten Applaus

Neun Minuten Applaus gab es gerade in Cannes bei der Erstaufführung von Martin Scorseses neuem Film «Killers of the Flower Moon». Doch das ist nichts gegen die Rekordhalter mit den längsten Standing Ovations in der Geschichte des Filmfestivals.