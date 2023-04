Filmfestspiele von Cannes; Wim Wenders zeigt gleich zwei Filme

Weitere grosse Namen bei den Filmen, die ausser Konkurrenz laufen, sind Robert De Niro (79) und Leonardo DiCaprio (48), die in «Killers of the Flower Moon» von Martin Scorsese (80) zu sehen sind. Ein Comeback gibt es für Harrison Ford (80), der in «Indiana Jones und das Rad des Schicksals» erneut in seine Kult-Rolle des Peitsche-schwingenden Archäologen schlüpfen wird. Auch «Euphoria»-Schöpfer Sam Levinson (38) präsentiert seine neue Serie «The Idol» ausser Konkurrenz.