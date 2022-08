Am 31. August geht es los

Filmfestspiele von Venedig: Ein «Ukrainischer Tag» aus Solidarität geplant

Ein Tag der Filmfestspiele von Venedig wird aus Solidarität ganz im Zeichen der Ukraine stehen. Gezeigt werden soll am 8. September unter anderem, in was für einer schwierigen Lage sich die ukrainische Filmindustrie durch den Krieg befindet.